Dal primo incontro alla voglia di nozze: Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno raccontato il loro amore e le aspettative per il futuro.

Prima intervista di coppia per Maria Elena Boschi e il suo compagno Giulio Berruti. La politica e l’attore si sono raccontato a 360° a Chi partendo dal loro primo incontro fino alle rivelazioni sul loro futuro che potrebbe prevedere il matrimonio e anche dei figli.

Maria Elena Boschi e la storia con Giulio Berruti

A raccontare quando è iniziata la loro storia d’amore è stato Berruti: “La prima volta che ci siamo incrociati è stato nel 2015. Ero un povero attore e lei, invece, era già ministro! Uscivo dalla prima del film I bambini sanno di Walter Veltroni e sono stato travolto dagli uomini della sua sicurezza. I nostri sguardi si sono incrociati ed è scoppiata la scintilla… Sì, ci siamo piaciuti subito, ma ci è voluto un bel po’ di tempo per dircelo e perché diventasse qualcosa di più”. La Boschi ha precisato: “Giulio era fidanzato con una ragazza e poco dopo si è trasferito negli Stati Uniti”.

La loro storia d’amore è nata, però, 2 anni dopo: “Ci siamo rivisti solo due anni dopo. Stavolta al Quirinale per il 2 giugno, Festa della Repubblica. Mia madre ha lavorato lì per anni. Durante il ricevimento abbiamo parlato a lungo. Il giorno dopo le ho mandato un mazzo di rose a Palazzo Chigi”, ha rivelato l’attore.

La politica ha poi detto: “Giulio mi aveva colpito, ma ho aspettato a rispondere e nel frattempo lui aveva incontrato un’altra persona. Anche io ho avuto una storia… Con la pandemia è tornato, ma c’era il lockdown e così abbiamo ripreso a vederci dopo. Al parco, con il cane: a quel punto eravamo liberi entrambi. Prudenti, ma liberi”.

E da quel momento sono ormai tre anni di relazione con grandi progetti: “Volete sapere se pensiamo a dei figli? Sì, vorremmo dei figli. Anche se per ora siamo molto richiesti come zii”.

In chiave matrimonio: “Aspetto che Giulio me lo chieda”, ha detto la donna. “Anche io che lo faccia lei… Scherzo! Non c’è una data, ma prometto che appena verrà fissata ‘Chi’ sarà il primo a saperlo”, ha aggiunto Berruti.

Di seguito anche il post Instagram con la copertina di Chi dedicata alla coppia:

