In una storia su Instagram, un gesto di Belen Rodriguez non è passato inosservato ai fan. Ecco cosa voleva dire e a chi.

Sempre molto chiacchierata per via della sua relazione, data ormai in crisi, con Stefano De Martino, Belen Rodriguez è tornata sui social e lo ha fatto con grande serenità ma, allo stesso tempo, secondo alcuni, mandando qualche messaggino “extra”. Un suo gesto, infatti, non è passato inosservato…

Belen Rodriguez, il gesto social e il suo significato

Nelle ultime ore, come anticipato, Belen è tornata a mostrarsi su Instagram e lo ha fatto con alcune stories all’apparenza molto tranquille e serene. La donna si è fatta vedere in costume, poi in piscina ma anche seduta mentre prende il sole e muove i capelli.

Proprio nella storia in cui si tocca la testa e muove capelli, molto utenti che la seguono hanno visto un gesto che potrebbe nascondere un significato ben preciso. La Rodriguez, infatti, mentre si toccava i capelli, ha mosso anche la testa e poi si è data alcuni colpetti prima di scoppiare a ridere e interrompere la storia.

Come spiegato anche da Leggo, pare che in molti abbiano visto in quel gesto un riferimento ironico alle “corna” che la donna “avrebbe in testa”. Chiaro, in questo caso, il riferimento alla sua storia con De Martino e ai possibili tradimenti.

Chiaramente si tratta solo di una ipotesi non confermata, ma chissà, a vederci male, spesso, ci si azzecca…

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’argentina:

