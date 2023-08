Siparietto simpatico in casa Ferragnez con Fedez che ha fatto una particolare proposta accolta non bene dai suoi figli…

Si è trattato solo di una battuta ma il risultato è stato davvero epico. Parliamo di casa Ferragnez ed in particolare di un siparietto generato da Fedez con i suoi figli Leone e Vittoria. Per fortuna, dopo le parole del rapper, a metterci una pezza ci ha pensato mamma Chiara Ferragni…

La proposta di Fedez spaventa Leone e Vittoria

Dopo aver messo a tacere alcuni rumors spiacevoli su una loro possibile crisi, Chiara e Federico sono tornati a fare i bravi genitori. In vacanza con Vittoria e Leone, mamma e papà stanno facendo conoscere location da sogno ai loro figli e stanno facendo vivere loro tantissime esperienze.

Una di queste, il cinema all’aperto. Come si vede nelle stories Instagram e non solo della Ferragni e di Fedez, infatti, nelle ultime ore la famiglia si è riunita per vedere un film a bordo piscina. Niente di male, se non fosse che il rapper abbia avanzato una proposta davvero curiosa.

“Sapete cosa guardiamo ragazzi ora? Un bel film horror!”, ha detto papà Federico. La reazione di Chiara, Vittoria e Leone è stata tutto un programma.

In modo particolare la piccola Vitto che è stata la prima a reagire: “No, io non voglio”, ha detto anche un po’ spaventata. A farle eco pure Leone: “Noo, film horror no”.

Per fortuna, però, ecco mamma Chiara a tranquillizzare tutti. “No, papà sta scherzando. Niente film horror”. La scenetta è stato poi condivisa da parecchi utenti che hanno trovato divertente la reazione dei bambini, specie quella di Vittoria.

Di seguito anche il post su TikTok di una pagina di fan dove è possibile vedere lo scherzo fatto dal rapper e le varie reazioni:

