Una foto di Francesca Fagnani ha scatenato i rumors su quella che potrebbe essere una sua ospite a Belve. Di chi si tratta.

Si è tanto parlato in questi giorni della presenza a Belve con Francesca Fagnani di Stefano De Martino come ospite e delle possibili dichiarazioni che il ballerino e conduttore potrebbe fare sulla sua storia con Belen Rodriguez. Adesso, una foto a cena, potrebbe aver dato un altro indizio su chi sarà un altro volto noto della tv ad essere intervistato dalla giornalista… Di chi si tratterebbe? Di Ilary Blasi.

Francesca Fagnani porta Ilary Blasi a Belve?

Sebbene per ora si tratti solo di una foto a cena, i rumors sulla possibile presenza della Blasi a Belve con la Fagnani si sono, anche giustamente moltiplicati.

Le due donne hanno cenato insieme al Ristorante al Camin di Cortina D’Ampezzo e il proprietario ha colto l’occasione per fare una foto con loro per poi pubblicarla sui profili social del ristorante.

Inevitabile che lo scatto generasse grandi ipotesi in chiave gossip e tv.

Tantissimi fan, infatti, sostengono che Ilary potrebbe fare presto ritorno a Belve pronta ad essere intervistata dalla giornalista che potrebbe chiederle di argomenti piuttosto spinosi.

In questo caso il riferimento è al divorzio con Totti e alla separazione che pare essere piuttosto tormentata su vari aspetti, dai Rolex alle case e via via dicendo.

Per il momento, come detto, si tratta solo di una ipotesi fatta dai tanti fan del programma. Ma non è da escludere che la cena in questione sia stata usata dalla giornalista, almeno per fare un tentativo…

Staremo a vedere se sarà effettivamente così o se l’intervista “animalesca” resterà soltanto un sogno.

Di seguito anche il post Instagram di una pagina di fan della Blasi che ha ripreso la foto in questione:

