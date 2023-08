Nel giorno del compleanno di Andrea Iannone, Elodie ha deciso di fargli una dedica social con un pensiero e delle foto speciali.

Stanno vivendo il loro amore alla luce del sole e ormai non nascondono più la forza e l’importanza dei loro sentimenti. Ecco perché, nel giorno del compleanno di Andrea Iannone, Elodie ha deciso di fare alla sua dolce metà una bellissima dedica social con parole al miele e alcune foto che descrivono al meglio il loro rapporto.

Elodie, la dedica social a Iannone per il compleanno

“Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo”. Sono queste le parole scelte dalla Di Patrizi per dedicare un buon compleanno al suo fidanzato. Oltre alla didascalia, il post condiviso su Instagram dalla cantante contiene diverse foto e anche un filmato che racchiudono dei momenti speciali di coppia.

In particolare i fan, oltre 3.3 milioni per l’artista, hanno notato come alcuni scatti dimostrino la grande passione tra i due ragazzi. La prima foto, così come la terza confermano il grande feeling fisico tra i due. Non manca, ovviamente, anche grande dolcezza e romanticismo che sono racchiusi specialmente nell’ultimo scatto dove si vede chiaramente come la ragazza sia molto felice e il centauro ex MotoGP assolutamente incantato da lei.

Moltissimi anche i commenti ricevuti nel contenuto social con fan, amici e altri personaggi che si sono uniti alla dedica della donna per augurare un buon compleanno ad Andrea.

La coppia sta facendo ormai da tempo sul serio e di recente c’erano stati anche alcuni rumors che li volevano pronti ad andare a vivere insieme lontano dall’Italia, precisamente a Lugano dove Iannone possiede una villa molto grande. Non sappiamo, però, se alla fine i due abbiano fatto questo passo. Possibile che lo si verrà a sapere più avanti.

Di seguito anche il post Instagram dolce e allo stesso tempo passionale della cantante per la sua dolce metà:

