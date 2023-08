Come un fulmine a ciel sereno, Anna Oxa torna a parlare del feeling mai ritrovato con la Rai e sui social stuzzica anche i suoi fan.

L’abbiamo vista a Sanremo dove, come spesso le è accaduto in carriera, ha fatto discutere per il suo stile e la sua canzone. Ora Anna Oxa torna a parlare e lo fa con un quesito sibillino rivolto ai fan che fa riferimento ai rapporti non certo ottimali con la Rai. La cantante ha scritto un messaggio sui vari canali social con interrogativi piuttosto particolari generando la curiosità dei suoi seguaci.

Anna Oxa sibillina sulla Rai

“Una chicca per voi…”, ha esordito l’artista sui vari social. “Quando Anna Oxa è arrivata in Rai il 16 Dicembre 2022 in tanti erano felici di rivederla… Tanti l’hanno accolta con grande gioia… La domanda è: secondo voi, se il Direttore Coletta era contento per la presenza di Anna Oxa, chi ha ostacolato e/o ostacola la sua presenza in Rai?”.

Il Corriere della Sera, poi, riporta anche una seconda parte del messaggio che ora non risulta essere presente e, dal post dell’artista, si vede come in effetti il contenuto condiviso sia stato modificato: “Qualcuno che c è dal 2004? Fino a quando ha fatto ‘Torno Sabato’ andava tutto bene…”. Parole, queste, che come detto non sono più presenti nei vari post della donna che comunque fanno già di per sé molto parlare.

In effetti l’artista è sparita dai radar della tv e della Rai dopo Sanremo fatta eccezione per la partecipazione a Belve dove disse: “Sono soddisfatta, contentissima di ciò che ho fatto, non mi relaziono a Sanremo, ma al fatto che ho portato qualcosa di valido alle nuove generazioni”.

Di seguito anche il post Instagram della cantante con il quesito che riaccende gli attriti con la tv di Stato:

