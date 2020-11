Maradona morto, il fotomontaggio di Carmen Di Pietro: “L’ho cancellato per le minacce”

Ieri pomeriggio, dopo la notizia della morte di Maradona, Carmen Di Pietro ha postato, sui propri social, un fotomontaggio per rendere omaggio al Pibe de Oro. L’accostamento (lei in costume da bagno, lui sorridente) non è piaciuto al popolo del web (“Sono distrutta, Diego ti ho voluto veramente bene. Sei il mio campione”). La showgirl potentina, dopo qualche ora, ha dovuto cancellare il post.

Oggi, in varie interviste, rilasciate alle testate web, ha spiegato i motivi di questa decisione:

“L’ho cancellato per un motivo perché io sono una persona che accetta le critiche. Sin dai tempi di Paternostro mi hanno attaccata quindi sono abituata alle critiche e a volte sono anche costruttive. Quando però ti scrivono sotto il post: “Adesso gli spacciatori hanno finito di spacciare”, “Attenta ai tuoi figli” e cose simili ho detto alt. Mio marito Sandro Paternostro mi ha insegnato che le polemiche vanno stroncate all’inizio. E io così ho fatto. Ho tolto la foto così non c’è più polemica” (Fonte Ilgiornale.it).

La soubrette, poi, ai colleghi di Fanpage.it, ha confermato che, in gioventù, ha vissuto una relazione con l’asso argentino: “Negli anni ’90 e non l’avevo mai raccontato. Il gossip sulla nostra storia è uscito fuori tre anni fa durante una puntata di Casa Signorini. Ci siamo frequentati per un anno e mezzo o due. Non lo sapeva nessuno, era una storia clandestina, tanto che i nostri incontri avvenivano in hotel. […] A Diego volevo veramente bene. Ho un ricordo meraviglioso di un uomo che ai miei occhi era bellissimo. Una persona educata e gentile, ero innamorata”.