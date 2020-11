Maradona, Diego Jr: “Dovrò aspettare per dare l’ultimo bacio a papà”

Diego Armando Maradona Junior, ieri, ha appreso la notizia del Pibe De Oro dalla televisione. Il ragazzo, ricoverato in ospedale per una polmonite bilaterale causata dal Covid-19, non potrà prendere ai funerali come riportato da Il Corriere dello Sport:

“Ho firmato per uscire. Ho detto subito: devo correre da mio padre […] Il primo pensiero è stato quello di partire immediatamente ma i miei polmoni non reggerebbero in aereo: ho lasciato l’ospedale ma aspetterò qualche giorno prima di andare a dargli l’ultimo bacio”.

L’ex stella di ‘Campioni’, nelle scorse ore, ha rotto il silenzio, sui social, ricordando l’amatissimo papà. Ha postato l’immagine dello Stadio San Paolo (che potrebbe essere dedicato a lui su richiesta del Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris) dall’alto ed una scritta: “Il capitano del mio cuore non morirà mai”.

Anche sua madre, Cristiana Sinagra, che, per anni, ha lottato come una leonessa per il riconoscimento, ha rivolto un pensiero all’asso argentino su Instagram:

“Tu per me non andrai mai via, ti ameremo per sempre…”

Anche la moglie di Dieguito, Nunzia Pennino, madre di Diego Matias e India Nicole, è molto provata dalla scomparsa del calciatore:

“Suegro (suocero, ndr) mio sempre così nel mio cuore, il migliore del mondo. Dovevamo venire da te appena Diego sarebbe uscito dall’ospedale. Dovevamo abbracciarci, dovevi conoscere India, avevamo ancora tanto da fare. Ci hai lasciato all’improvviso così, non riesco a crederci. Non è possibile, sembra un incubo! Ci hai distrutto il cuore”.