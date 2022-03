Mara Venier ha dimostrato di non aver apprezzato una battuta fatta da Pierpaolo Pretelli, che ha deciso di replicare via social.

Una battuta fatta da Pierpaolo Pretelli a Verissimo ha infastidito Mara Venier, che ha commentato la vicenda via social. Pierpaolo si è quindi visto costretto a replicare chiedendo scusa per il fraintendimento.“Grazie del bentornato a Canale 5″, ha detto Pierpaolo al salotto tv di Silvia Toffanin, e ancora: “Ho realizzato di essere qui con quest’aria fresca. Perché sai lì [in Rai, ndr] ho fatto un po’ l’azione da botulino, ho ringiovanito un po’. Quindi tornare qui a Mediaset e trovare un po’ di freschezza è bello, sì è davvero molto piacevole”.

Mara Venier

Pierpaolo Pretelli: la replica a Mara Venier

Attraverso i social Mara Venier ha dimostrato di non aver gradito una battuta fatta da Pierpaolo Pretelli a Verissimo e, riportando la sua dichiarazione, ha scritto “porello!” via social. Il fidanzato di Giulia Salemi ha dunque deciso di replicare e ha affermato che la sua battuta sarebbe stata fraintesa:

“Era una battuta scherzosa” – ha scritto via Twitter – “Non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai. Battuta già fatta anche ad una intervista di TvTalk, sarò sempre grato a Mara e Carlo!”. Mara Venier avrà perdonato l’ex gieffino per quanto da lui affermato?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG