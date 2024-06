Matrimonio top secret per Mara Carfagna e Alessandro Ruben. I due pronti al fatidico “sì”: tutti i dettagli sulle nozze.

Una giornata bellissima e altrettanto segreta, quella che stanno vivendo Mara Carfagna e Alessandro Ruben che, stando agli ultimi rumors, si sposeranno oggi a Villa Zagara. A celebrare il loro amore, con matrimonio civile, dovrebbe essere il sindaco di Sorrento Massimo Coppola. A parlarne è stato Dagospia a cui ha fatto seguito anche il Corriere del Mezzogiorno.

Le nozze tra Mara Carfagna e Alessandro Ruben

Mara Carfagna è convolata a nozze con Alessandro Ruben. I due sono legati dal 2013. La notizia è arrivata da Dagospia e successivamente sarebbe stata confermata da alcune fonti vicino alla coppia anche al Corriere del Mezzogiorno. I due sono riusciti a tenere tutto estremamente segreto tanto che, al momento, le uniche cose che filtrano sarebbero la location e chi ha celebrato il rito.

Infatti, stando a quanto si apprende, la coppia ha detto il fatidico “sì” a Villa Zagara e, a celebrare il matrimonio civile, dovrebbe essere stato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola. Tra gli altri dettagli, anche il fatto che a portare le fedi agli sposi sarebbe stata la figlia, Vittoria, di 4 anni. Massimo riserbo anche sugli invitati.

La storia della coppia

La storia tra la Carfagna e Ruben sarebbe iniziata nel 2013 ma è stata ufficializzata solo qualche anno più tardi. Per l’ex ministra si tratta del secondo matrimonio: nel 2011 aveva sposato il costruttore romano Marco Mezzaroma. In quell’occasione fu Silvio Berlusconi a fare da testimone alla sposa ma il matrimonio durò meno di un anno.

Anche per Ruben si tratta delle seconde nozze. Nel novembre 2020 i due sono diventati genitori di Vittoria. Per la Carfagna è stato come realizzare un grande sogno. Adesso, ecco che il quadro della relazione si è completato con le nozze di cui, siamo sicuri, presto usciranno altri dettagli importanti.

