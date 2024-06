Un in bocca al lupo speciale per la nuova edizione di Temptation Island da parte di Anna Pettinelli e Nathaly Caldonazzo. Il video virale.

Temptation Island 2024 è pronto ad entusiasmare gli appassionati telespettatori di Canale 5. A guardare la nuova edizione del programma saranno anche due vippone, Anna Pettinelli e Nathaly Caldonazzo. Le due donne, che in passato hanno preso parte all’edizione dei famosi del reality, hanno condiviso alcune stories social insieme dicendosi “pronte” per la nuova annata della trasmissione.

Anna Pettinelli e Nathaly Caldonazzo “pronte” per Temptation Island

Attraverso alcune stories su Instagram, poi replicate sui vari social da parte di diversi utenti, la Pettinelli e la Caldonazzo sono diventate virali mandando un augurio speciale a Filippo Bisciglia per la nuova edizione di Temptation Island alle porte. Le due donne di spettacolo hanno commentato l’inizio del reality per coppie al quale hanno, per altro, partecipato in passato nella versione vip. Le due hanno dato vita ad uno scambio di pareri molto divertito e colorito.

“Senti, ma tu lo sai che ricomincia Temptation Island?”, ha chiesto Anna all’amica. “Si che lo so, lo guardo tutti gli anni”, ha risposto la Caldonazzo. E ancora: “Ci torneresti?”, ha chiesto la Pettinelli. “Sì, ti posso dire che ci tornerei? Con te… Non fidanzati. Il mio è stato talmente breve e talmente brutto che ci tornerei volentieri”.

“Bella patata, una volta è bastata”

Il siparietto tra le due donne di spettacolo è andato poi avanti con la Pettinelli che ha dato un commento personale facendo riferimento alla sua esperienza: “Io no, a me ‘bella patata’ una volta è bastata. Auguri e in bocca al lupo a Filippo Bisciglia”, ha aggiunto ancora l’insegnante di Amici carichissima insieme all’amica per la nuova edizione 2024 del reality per coppie. Le premesse sono ottime anche da parte dei telespettatori. Non resta che attendere la prima puntata…

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG