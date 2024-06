Aspre critiche a Cristian Totti dopo una serie di foto con la sua fidanzata. A mettere a tacere tutti gli haters ci ha pensato papà Francesco.

Quando si parla della famiglia Totti, si sa, la critica è dietro l’angolo. Questa volta, a finire nel mirino degli haters ci ha pensato il figlio dell’ex campione della Rome e dell’Italia, Cristian. Il motivo? Una serie di foto insieme alla sua fidanzata che hanno generato tantissime reazioni, tra cui molte decisamente spiacevoli che hanno reso necessario l’intervento di papà Francesco.

Cristian Totti, le critiche alle foto con la fidanzata

Nelle ultime ore, Cristian Totti e la sua fidanzata Melissa hanno condiviso un post con tre loro foto insieme. I due ragazzi, bellissimi e innamorati hanno sorriso in modo molto naturale all’obiettivo, probaiblmente per uno shooting fotografico. La ragazza ha scritto “my favorite person” ovvero “la mia persona preferita”. Un contenuto molto romantico e dolce se non fosse che tantissimi utenti non hanno apprezzato e hanno deciso di “rovinare” la bella atmosfera con aspre critiche.

Alcuni haters, infatti, hanno invaso la condivisione dei due giovani per scrivere insulti e pareri decisamente offensivi dove si sottolineava la bellezza della ragazza rispetto a quella del figlio di Totti. Altri, invece, hanno messo in guardia i due sul fare “la fine” dei genitori di Cristian. I diretti interessati non hanno risposto ma a farlo è stato papà Francesco…

L’intervento di papà Francesco

Scorrendo i vari commenti ricevuti al post di Cristian, infatti, ecco apparire quello che sembra un tentativo di mettere a tacere gli haters da parte di Francesco Totti. Il padre del ragazzo, infatti, senza fare alcun riferimento agli insulti e ai pareri negativi arrivati ai giovani fidanzati, ha scritto: “A belli”, con tanto di emoticon delle faccine con gli occhi a cuore. Un gesto tenerissimo che ha in parte compensato le spiacevoli frasi che si stavano susseguendo.

