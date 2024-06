Artista multitasking e poliedrica la bella Elodie che dopo la prima esperienza da attrice è pronta a fare il bis in un altro film…

Con la sua musica sta avendo grandissimo successo ma, a quanto pare, per Elodie non ci sono limiti in termini artistici. Eccola, infatti, pronta a fare il bis in carriera come attrice. La donna, infatti, sarà protagonista di un nuovo film dopo aver avuto grande successo in ‘Ti mangio il cuore’ dove la critica l’aveva esaltata per la sua interpretazione, anche considerando il fatto che, di lavoro, lei fa la cantante, appunto.

Elodie fa il bis al cinema: nuovo film

Elodie torna sul grande schermo come attrice per la seconda volta, confermando il suo talento poliedrico. La nota cantante italiana, dopo il successo del suo esordio cinematografico, sarà protagonista del film “Fuori“, il nuovo progetto del rinomato regista Mario Martone. La pellicola si concentra sulla vita della scrittrice Goliarda Sapienza.

Il cast di “Fuori” è di altissimo livello e comprende anche Valeria Golino e Matilda De Angelis, attrici di grande talento che arricchiranno ulteriormente la narrazione con le loro interpretazioni. La presenza di queste due artiste, insieme a Elodie, promette di creare un mix esplosivo di emozioni e intensità sullo schermo.

La cantante e la recitazione

Come detto, la bella Elodie si cimenterà nuovamente nell’arte della recitazione che da sempre l’ha affascinata. La donna ha raccontato su questa nuova esperienza da attrice: “Recitare, rispetto a cantare, mi ha fatto toccare vibrazioni più profonde di me stessa. È un po’ come andare in analisi. Lo rifarei e sceglierei anche bene, perché per me è stata una sorta di terapia… da ragazzina ho amato molto film come ‘Viola’ e ‘Schindler’s List’ che ho visto tante volte. E poi tra i miei preferiti c’è ‘Nuovo Cinema Paradiso’. Il cinema, va detto, per me è stato un grande compagno di viaggio, più dei libri”, le parole della donna che, tra l’altro, ha anche vinto un David di Donatello per la canzone ‘Proiettili’ apparsa appunto nella precedente esperienza di attrice nel film ‘Ti mangio il cuore’.

