Un particolare messaggio condiviso sui social da parte di Antonella Fiordelisi sembra poter essere stata una frecciata a Edoardo Donnamaria…

Un vero e proprio peperino Antonella Fiordelisi che nelle ultime ore non ha fatto mancare alcune parole decisamente infuocate verso gli ex. Per la verità, il suo messaggio social è stato molto positivo ma non per tutti. In questo senso alcuni fan hanno ipotizzato che le sue frasi potessero essere una frecciata per Edoardo Donnamaria…

Antonella Fiordelisi, il messaggio sugli ex

Attraverso un post su X, la Fiordelisi ha voluto raccontare ai suoi tanti fan di aver avuto un incontro molto piacevole con un suo ex con cui, evidentemente, il rapporto è rimasto estremamente positivo. “Oggi mi sono rivista con un mio ex in comitiva, sono rimasta in ottimi rapporti sia con lui che con i suoi amici e parenti. Hanno tanta stima nei miei confronti e di qualsiasi cosa io abbia bisogno loro ci sono”, ha esordito la donna.

Poi, continuando il suo messaggio: “Pochissime volte mi è capitato di rimanere in buona con un ragazzo, non è mai andato in competizione con me e non è mai stato invidioso di me. È stato bellissimo parlare con tutti loro dei miei progetti”, ha concluso poi la bella Antonella salutando tutti i suoi seguaci con un simpatico #goodnight.

Il motivo del messaggio

Sebbene nel messaggio, la Fiordelesi non abbia menzionato alcun ragazzo in particolare, molti utenti e anche diversi media hanno parlato del fatto che le sue parole possano essere state una frecciata a Edoardo Donnamaria, anche lui nella schiera degli ex. Difficile sapere se sia davvero così anche se qualche indizio potrebbe portare a questa conclusione. Infatti, il ragazzo sembra essersi di nuovo fidanzato e questo potrebbe aver portato la bella Antonella a voler mettere dei puntini sulle “i”. Vedremo se i diretti interessati vorranno dire qualcosa sul tema.

