Grande ironia ma anche grande umanità per Belen Rodriguez, intervenuta a Benevento al Festival del Cinema e della Televisione.

Intervista a 360° per Belen Rodriguez in occasione del Festival del Cinema e della Televisione tenutosi a Benevento. La bella argentina ha avuto modo di parlare sul palco dell’evento di tantissimi argomenti tra cui il prossimo matrimonio di sua sorella Cecilia, ma anche di amore, tema a lei tanto caro. La showgirl è stata davvero simpatia e originale nell’affrontare anche i quesiti più “spigolosi”.

Belen, l’augurio per il matrimonio di Cecilia

Dopo aver ripercorso alcune delle prime tappe della sua carriera e far spiegato di essere diventata per la sua famiglia una sorta di pilastro, Belen ha avuto modo di parlare del prossimo matrimonio di sua sorella Cecilia che si unirà in nozze con Ignazio Moser. In questo senso non è mancato un augurio speciale ma anche una battuta.

“Cosa auguro a Cecilia? Sicuramente il mio augurio è quello di un lunghissimo matrimonio. Sono tanto emozionata anche ora mentre parlo”, ha detto Belen. Poi, però, non è mancata anche una simpatica battuta: “Se si sopporta il marito naturalmente (ride ndr)”, ha aggiunto facendo sorridere tutti i presenti all’evento di Benevento.

L’amore e la famiglia

Nel corso dell’evento e dell’intervista, Belen ha poi aggiunto altri dettagli. Alcuni passaggi sull’amore sono stati molto toccanti ed emozionanti, per lei e per tutti i presenti al Festival del Cinema e della Televisione: “Sono una donna romantica, innamorata dell’amore. Un amore che è per i miei figli, per gli amici, per la famiglia, per il fidanzato di turno. L’amore è amore, in tutte le sue forme, ed è un sentimento fortissimo non sono in grado di dire se amo di più mia figlia o mia madre”, ha spiegato ancora l’argentina sottolineando di provare un amore diverso per ciascuna delle persone a lei care.

