Arriva la frecciata di Belen Rodriguez al programma di Francesca Fagnani, Belve. L’argentina ha detto “no” alla trasmissione.

Non solo l’augurio alla sorella Cecilia in vista del matrimonio, Belen Rodriguez, intervenuta al Festival del Cinema e della Televisione tenutosi a Benevento, ha avuto modo di parlare anche di altri argomenti come la sua vita privata, le sue paure e persino alcuni “no” detti alla tv come quello alla trasmissione di Francesca Fagnani, Belve.

Belen, la frecciata a Belve

Tra i vari passaggi dell’intervista rilasciata da Belen dal palco del BCT, anche quello relativo alla televisione e al “no” detto a Belve, trasmissione di Francesca Fagnani. In questo senso, come riportato da Vanity Fair, l’argentina ha spiegato: “A Belve mi hanno invitata, ma ho detto di no. Penso che sia un programma diverso dagli altri, molto originale e pieno di pepe. Ma, allo stesso tempo, fossi al posto della conduttrice sarei più comprensiva“.

I social e le paure

Tra gli argomenti trattati anche la vita normale e quella mostrata sui social. In questo senso la showgirl ha tenuto a sottolineare: “Mi rendo conto che da fuori sembra che io abbia una vita perfetta, ma non è così. Mi intristisco come si intristiscono tutti e il fatto che sui social tutti appaiano felici e appagati è una bugia. È importante che la gente lo capisca”.

Dando poi uno sguardo intenso e molto privato, la Rodriguez ha parlato delle sue paure: “Mi spaventa non avere più le stesse energie e la stessa leggerezza di una volta, ma anche non riuscire più ad avere un matrimonio stabile, di perdere i genitori. Ho tante paure come ce le hanno tutti, il problema è che ne parliamo poco. Sarebbe più onesto e terapeutico parlarne, altrimenti, se ci teniamo tutto dentro, prima o poi scoppia la bomba come a Hiroshima e Nagasaki e succede un casino”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG