La mamma di Ultimo fa una dedica inaspettata a Jacqueline. Scopri le commoventi parole della futura nonna rivolte alla nuora.

Ultimo e Jacqueline hanno annunciato che presto diventeranno genitori, e l’entusiasmo dei fan è incontenibile. E, mentre la madre di Jacqueline, Heather Parisi non si è pronunciata sulla lieta notizia, la mamma del cantautore romano ha espresso la sua grande gioia con una dedica che ha sciolto il cuore dei fan. Scopriamo che cosa ha detto.

La madre di Ultimo fa una dedica commovente

La mamma di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, Anna Sanseverino, ha pubblicato un post su Instagram che ha commosso i fan del cantautore romano.

“E poi arriva questo momento… e l’emozione ha preso il sopravvento. Da quando è entrata Jac nella nostra vita tutto si è dipinto di colori, suoni, sorrisi. È la figlia femmina che mi mancava” scrive la signora Anna.

Poi continua: “Ma ora sta per arrivare E. e già so che non esisterà amore più grande, lo vizierò e amerò come fanno i nonni, gli terrò la mano se la dovesse cercare. La mia famiglia si allarga, il mio cuore anche“

Sotto al post sono giunti centinaia di commenti di fan emozionati dal dolce messaggio.

Ultimo e Jacqueline: indizi sul nome del bebè in arrivo

Dopo l’annuncio della gravidanza di Jacqueline sono partite le speculazioni sul sesso e sul nome del bebè in arrivo, ma un indizio ce lo dà la mamma del cantante.

Infatti, nel post pubblicato, Anna Sanseverino dice che “Ora sta per arrivare E“. Possiamo, quindi, supporre che il bambino in arrivo avrà un nome che inizia con la lettera E, e che probabilmente si tratta di un maschietto.

Tuttavia, al momento non sono giunte conferme da parte dei futuri genitori, che potrebbero sorprendere i fan con uno spettacolare gender reveal.

