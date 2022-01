GF Vip, Delia Duran ha un copione nascosto? La verità di Manila Nazzaro

Nella casa del GF Vip 6 si è diffusa la voce che Delia Duran nascondesse qualcosa nell’armadio e qualcuno tra i concorrenti ha pensato che si trattasse del famigerato “copione” che più volte la modella è stata accusata di avere. Sulla questione è intervenuta Manila Nazzaro, che avrebbe sbirciato proprio nell’armadio di Delia.

Delia Duran: il copione nascosto

Dopo le accuse di Soleil Sorge in merito alla presenza di un presunto copione di Delia Duran al GF Vip, la vicenda nella casa del reality show si è gonfiata a dismisura quando alcuni dei concorrenti hanno notato che Delia Duran nascondesse qualcosa nel suo armadio. Sulla vicenda è intervenuta Manila Nazzaro che ha smentito l’indiscrezione e ha precisato cosa conterrebbe di tanto misterioso l’armadio di Delia. “Le ho chiesto ‘Che cosa fai dentro l’armadio? Cosa c’è? Una lettera… perché già altre volte ti ho visto, poi pure stamattina’. Così lei mi ha detto che potevo anche controllare”, ha rivelato l’ex Miss, e ancora: “Lei mette il copricape**oli, perché il bagno è sempre occupato e dunque li mette dentro l’armadio (…) Le ho detto scherzando che avevo il dovere di controllare. Ma non c’è niente. Ha tre vestiti lì attaccati. Perché lei non usa il reggiseno. Ma io ridevo”.

Dunque nell’armadio di Delia non sarebbe presente alcun famigerato copione e, almeno per il momento, sembra proprio che lei non abbia mentito durante la sua permanenza al GF Vip 6. Il suo riavvicinamento verso Soleil sarà dunque vero? In tanti tra i fan del programma sperano di saperne presto di più.