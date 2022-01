GF Vip 6, Delia Duran si avvicina a Soleil Sorge: “Abbiamo sbagliato”

Contro ogni pronostico Delia Duran al GF Vip 6 ha tentato di trovare un punto di incontro con l’acerrima nemica Soleil Sorge, colpevole secondo lei di aver sedotto suo marito Alex Belli.

Delia Duran e Soleil Sorge

Chiunque si sarebbe aspettato di veder scoppiare scintille tra Delia Duran e Soleil Sorge alla casa del GF Vip e invece, a sorpresa, sembra che la moglie di Alex Belli abbia cambiato idea in merito all’influencer. Nelle ultime ore è stata proprio lei ad avvicinarsi a Soleil con tono conciliante e, dopo aver parlato con lei a cuore aperto, le ha anche lasciato intendere di essere pronta a un chiarimento. “Abbiamo sbagliato tutti in questa situazione, anche io. Avremo modo di parlare e chiarirci”, ha dichiarato la modella che, nel frattempo, sembra essere intenzionata a mettere fine alla sua unione con Alex Belli.

Soleil Sorge e Alex Belli: l’aereo

Nella casa del GF Vip Delia Duran è rimasta ferita da un aereo inviato dai fan a Soleil Sorge e a suo marito, Alex Belli, e per questo ha deciso di lasciare definitivamente suo marito. La modella ha anche affermato di essersi resa conto che Belli proverebbe un reale sentimento per l’influencer italoamericana, motivo per cui lei sarebbe intenzionata a farsi da parte. Quale sarà l’epilogo della vicenda?