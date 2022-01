Soleil Sorge, l’arrivo di Delia al GF Vip: “Potrei stare in una relazione a tre”

Durante la diretta del 14 gennaio al GF Vip è atteso l’ingresso di Delia Duran e, secondo alcune ipotesi in circolazione, tra lei e Soleil Sorge le cose potrebbero andare in maniera diversa dal previsto.

Soleil Sorge e Delia Duran

Ferve sempre di più l’attesa per l’ingresso di Delia Duran nella casa del GF Vip e, secondo alcune ipotesi in circolazione, le due vip potrebbero inaspettatamente ritrarre gli artigli e, chissà, magari diventare amiche. Entrambe sono state deluse dal comportamento di Alex Belli (sposato con Delia e che ha instaurato un rapporto speciale con Soleil Sorge) motivo per cui tra i fan del GF Vip c’è persino chi ipotizza che potrebbero coalizzarsi contro l’attore e, chissà, magari dare una vita a una liaison. Nella casa del reality show è stata la stessa Soleil ad ammettere che potrebbe prendere in considerazione l’idea di avere un ménage à trois:

“Potrei stare anche in una troppia. Però in tre soltanto se mi piace anche la donna. Con Delia non credo. Io non ho questa cosa di avere troppa possessione. Non scatto così tanto per la gelosia, sono abbastanza sicura. Ognuno ha la propria visione e apertura in merito all’amore, io la vedo in questo modo sono sincera”. Cosa accadrà tra le due donne quando Delia avrà finalmente varcato la soglia del programma?