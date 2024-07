Curiosa rivelazione lato sentimentale per Cristiano Malgioglio. Il paroliere ha rivelato di essere tornato ad essere single…

Fermi tutti! Cristiano Malgioglio è tornato single. Sembra proprio così. La storia con il noto 39enne turco pare essere finita e a comunicarlo è stato proprio il famoso paroliere nel corso del suo intervento nella trasmissione con Bianca Berlinguer, ‘E’ sempre Cartabianca’. Per la verità l’intervista è stata spesso spezzettata da battute e gag quindi non si è ben capito se effettivamente il noto volto tv stesse scherzando o meno rivelando la novità a livello sentimentale.

Cristiano Malgioglio è tornato single?

Intervenuto su Rete 4 nella trasmissione ‘E’ sempre Cartabianca’, Malgioglio ha subito svelato dopo essersi esibito sulle note di ‘Fernando’: “Dentro questo brano c’è anche il nome del ragazzo con cui ho una relazione, ma ti devo dare una brutta notizia: la mia storia d’amore è finita oggi, totalmente”. Affermazione decisa e forte che è stata confermata anche successivamente: “Sì, perché vuole che io vada a vivere in Turchia, io amo quel luogo ma…”. E ancora: “Quando uno si lascia si lascia, ma sono felice perché sono libero ed è bellissimo esserlo, è straordinario, non soffro perché poi rimane l’amicizia, che è la cosa più importante. Sono tranquillo, non mi avvelenerò”.

L’inizio della storia

Malgioglio, solamente poche settimane fa, aveva invece raccontato in che modo la sua relazione con un ragazzo turco di 39 anni fosse iniziata. Il paroliere, al Corriere della Sera, aveva svelato di aver incontrato l’uomo al Gran Bazara a Istanbul. “Lui passa e mi guarda. Penso ‘Ammazza che bono’. L’ho rivisto per caso dopo una settimana alla fiera dei fiori”, ha spiegato il paroliere. “Si è fermato, abbiamo parlato. Il giorno dopo mi ha mandato un mazzo di tulipani bianchi in hotel. Mi sono detto: ‘E che me lo faccio scappare?”, erano state le sue parole.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG