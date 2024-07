Sarebbe stata sospesa dalla Rai Serena Bortone dopo le note vicende relative al caso Scurati e le accuse di censura alla tv di Stato.

Si tratta, per ora, solo di una indiscrezione ma la Rai avrebbe deciso per una sospensione ai danni della conduttrice Serena Bortone a seguito del caso Scurati e delle vicende legate alla presunta censura avvenuta nella tv di Stato. Diversi media tra cui La Stampa hanno anticipato quella che sarebbe stata la scelta dell’azienda, fornendo alcuni dettagli.

Serena Bortone sospesa dalla Rai

La tanto attesa e chiacchierata sanzione disciplinare nei confronti di Serena Bortone, dopo il caso del monologo di Antonio Scurati, è arrivata e si è tradotta in sei giorni di sospensione dal servizio in Rai. Lo ha fatto sapere il quotidiano La Stampa e successivamente diversi altri quotidiani di informazione in Italia tra cui anche l’Ansa.

La conduttrice, quindi, dopo la vicenda relativa alla presunta censura avvenuta nel suo programma sarebbe stata punita con qualche giorno di sospensione. Nulla, invece, sarebbe cambiato per la sua trasmissione ‘Che sarà‘ che non verrà confermata nei prossimi palinsesti. La presentatrice, ad ogni modo, dovrebbe trovare posto l’anno prossimo con un altro impiego in cui, però, da quanto si vocifera, non potrà parlare di politica.

Le parole di Roberto Sergio

Solamente alcuni giorni fa, l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio si era espresso in modo molto duro sulla conduttrice: “Serena Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto e non è stata licenziata, non è stata punita. In nessuna azienda sarebbe consentito di scrivere delle cose contro l’azienda per la quale si lavora. Lei questo ha fatto e non è stata punita”. La punizione, invece, alla fine è arrivata anche se, per il momento, non vi è ancora alcuna conferma dai vertici della tv di Stato né da parte della diretta interessata.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG