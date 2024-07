Ha scelto di passare alcuni momenti di relax a Villa Matilda, sul Lago di Como, Fedez in compagnia di Leone, Vittoria e del cagnolino Silvio.

Quale modo migliore di fuggire alla routine della città e allo stress se non quello di volare nella splendida location di Villa Matilda sul Lago di Como? Bravo Fedez che sui social ha mostrato alcuni momenti della fuga all’insegna del relax in compagnia del suo amato nuovo cagnolino Silvio ma, soprattutto, degli adorati figli, Leone e Vittoria.

Fedez a villa Matilda con i figli e Silvio

Fedez ha recentemente trascorso un piacevole soggiorno presso la splendida Villa Matilda, situata sulle rive del Lago di Como. In compagnia dei suoi adorati figli, Leone e Vittoria, e del loro fedele cane Silvio, il rapper ha potuto godere di momenti di relax e svago in una location mozzafiato. Proprio la dimora ha caratterizzato la sua vita recente e quella della ormai ex moglie Chiara Ferragni.

Villa Matilda, conosciuta per la sua eleganza e il fascino, era stata messa in vendita tempo fa per la cifra esorbitante di 5 milioni di euro. Questa residenza, immersa nel verde e dotata di una vista panoramica sul lago, rappresenta un perfetto connubio tra lusso e tranquillità. Durante la loro permanenza, Fedez ha condiviso sui social diversi momenti della vacanza. Federico ha regalato ai suoi seguaci divertenti siparietti con protagonisti i figli, ancora mai ripresi in volto, e al nuovo arrivato cagnolino, Silvio. Tuffi in piscina, gag esilaranti e tanto altro sono stati ben documentati dal rapper che non ha fatto mancare nulla ai figli in queste ore.

La villa in vendita

La curiosità su Villa Matilda è relativa al fatto che la dimora risulterebbe essere stata messa in vendita. La decisione sulla casa, infatti, era stata presa dopo la separazione tra Fedez e la Ferragni. Al momento, però, a quanto pare, la maxi abitazione sul Lago di Como non ha trovato compratore. Pare che la cifra richiesta sia pari a 5 milioni di euro. Al momento, però, non risultano esserci ulteriori informazioni in quanto la trattativa per la cessione dell’immobile è privata.

