Pronta a tornare in tv, Barbara D’Urso si sta godendo un po’ di relax in vacanza e precisamente a Formentera e prima ancora in Sicilia..

C’è grande attesa per quello che sarà il suo ritorno sul piccolo schermo. Per il momento, però, Barbara D’Urso non sembra pensarci e si sta lasciando andare a giorni di relax in famiglia senza pensieri. I paparazzi del settimanale Chi hanno pizzicato Carmelita a Formentera e, prima ancora, in Sicilia insieme alla famiglia.

Barbara D’Urso, vacanza tra Sicilia e Formentera

Nell’ultimo numero del settimanale Chi, ecco alcune foto inedite della D’Urso che nelle ultime ore è stata pizzicata presso la spiaggia di Migjorn, a Formentera. La donna è stata immortalata mentre si diverte e si rilassa con alcuni amici. Secondo il magazine, Carmelita “sprizza energia” anche in vista dei prossimi impegni.

La presentatrice sta vivendo questi recenti mesi in molteplici vesti di madre, nonna e amica. Infatti, prima di Formentera, la bella Barbara è stata in Sicilia con il figlio Giammauro, la nuora Giulia e la nipotina Matilde con tanto di scatti condivisi da lei stessa su Instagram. La donna sta riempendo le sue giornate con l’amore dei suoi affetti più cari, prima di riprendere a grande regime la sua carriera sul piccolo schermo.

Il futuro in tv

Infatti, la D’Urso sarà presto di ritorno in televisione con nuovi progetti lavorativi. A confermarlo era stata lei stessa spiegando di non tornare dove era prima, quindi a Canale 5, ma di aver cambiato rete (“su un altro tasto del telecomando”). L’ipotesi più accreditata è quella del Nove dove troverà altri famosi colleghi come Fabio Fazio e Amadeus. Non resta che attendere novità e soprattutto che Carmelita finisca queste delizione e ben documentate vacanze che anticipano il ritorno in grande stile e a pieno regime alle attività sul piccolo schermo…

