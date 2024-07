La nota dama di Uomini e Donne Ida Platano è tornata a parlare di Temptation Island con particolare riferimento alla sua esperienza.

Dopo essere stata protagonista come tronista dell’ultima annata di Uomini e Donne, Ida Platano è tornata a parlare alla rivista del programma facendo riferimento ad un’altra importante trasmissione di Canale 5, Temptation Island con l’edizione 2024 iniziata da poco. La donna, che ha preso parte proprio al reality per coppie, ha ammesso che seguire lo show le stia dando emozioni contrastanti.

Ida Platano, il commento su Temptation Island

La Platano è attesa da un’estate presumibilmente da single che trascorrerà, almeno il giovedì sera, guardando Temptation Island. Il volto di Uomini e Donne, infatti, come riportato da Coming Soon, ha parlato alla rivista del programma di Maria De Filippi svelando che, al netto di qualche ricordo non esattamente felice, è una grande fan del reality per coppie al quale ha preso parte in passato con l’ex Riccardo Guarnieri.

Ida ha spiegato: “Come tutti gli anni non perderò Temptation Island. Lo guardo da sola: è un momento mio”, le sue parole. Al netto del grande appuntamento che la donna ha rivelato di seguire, però, ecco anche un’amara rivelazione: “Risveglia dei ricordi passati, ma lo guardo sempre volentieri”, ha aggiunto facendo riferimento con ogni probabilità alla sua esperienza vissuta con l’ex Riccardo.

Il futuro a Uomini e Donne

Per quanto riguarda, invece, il futuro della Platano ci sono tanti dubbi. Infatti, in molti pensano che la dama possa fare ritorno a Uomini e Donne dopo il flop, a livello sentimentale, vissuto nell’ultima edizione come tronista. Da capire se Ida sarà ancora in questa veste oppure se qualcosa cambierà. Il saluto all’ultima stagione non era stato ottimale. Chissà se da settembre le cose cambieranno e se per lei ci saranno nuovi corteggiatori o meno…

