Jane Birkin è stata trovata senza vita nella sua casa di Parigi a 76 anni. Era considerata un’icona del cinema, della musica e della moda.

Il mondo dello spettacolo piange Jane Birkin, la celebre diva che aveva interpretato il brano Je T’aime…Moi Non Plus destando scalpore in tutto il mondo e divenendo una delle icone trasgressive e sensuali più amate in Francia.

A lei è stata ispirata la famosa “Birkin” di Hermès (l’iconica borsa “capiente” quanto il cestino con cui lei era solita andare in giro). La cantante è stata rinvenuta senza vita nella sua casa di Parigi, ma al momento non sono note ulteriori notizie relative alla sua scomparsa.

Jane Birkin è morta: il lutto

La celebre attrice e cantante Jane Birkin si è spenta a 76 anni nella sua casa di Parigi e in queste ore in tanti – tra personaggi vip e non di tutto il mondo – stanno esprimendo il loro cordoglio e il loro dolore per la sua scomparsa. L’attrice era stata musa ispiratrice del cantante e compositore francese Serge Gainsbourg (padre di sua figlia Charlotte). Era stata legata al compositore John Barry (padre di sua figlia Kate) e al regista Jacques Dillon (padre di sua figlia Lou).

In Francia è stata considerata un’icona della moda e della musica e leggenda vuole che nel 1984 la casa di moda Hermès abbia creato in suo onore la celebre Birkin bag, una delle borse più iconiche del mondo.

