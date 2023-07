L’ex naufraga Corinne Clery ha scagliato delle frecciatine contro la sua ex compagna d’avventura, l’ex suora Cristina Scuccia.

A quanto pare non corre buon sangue tra Cristina Scuccia e Corinne Clery e in queste ore quest’ultima ha scagliato qualche stoccata all’ex suora, che insieme a lei ha preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. In particolare la Clery ha accusato Cristina di aver spesso “lanciato il sasso e nascosto la mano”, ossia di aver svelato alcuni retroscena su di sé solo per attirare l’attenzione senza però scendere mai nel dettaglio.

“Credo avesse un piano preciso. Non ha mai voluto aprirsi, di tanto in tanto lanciava qualche pillola per tenere in sospeso il suo ruolo e attirare l’attenzione“, ha dichiarato al settimanale Mio.

Corinne Clery contro Cristina Scuccia: i motivi

Ad alcune settimane dalla fine dell’Isola dei Famosi Corinne Clery ha confessato al settimanale Mio la sua impressione su Cristina Scuccia che, a suo avviso, avrebbe approfittato di alcuni atteggiamenti per tenere alta l’attenzione generale su di sé. “Se fossi rimasta un po’ di più avrei detto qualcosa perché non condividevo i suoi atteggiamenti. Ho il rimorso di non essere stata più incisiva, ma da una parte non ero affatto interessata a relazionarmi con persone così”, ha tuonato Corinne Clery.

L’ex suora replicherà alle sue parole? Accuse simili a quelle a lei rivolte dall’attrice le erano state rivolte anche da Ilary Blasi e Vladimir Luxuria durante la sua partecipazione al reality show.

