Mentre Chiara Ferragni è a Mykonos e i figli con la nonna Marina, Fedez sembra esser sparito dal radar dei social.

Da circa una settimana Fedez ha smesso di apparire o condividere contenuti sui social e in tanti, tra i suoi fan, si chiedono che fine abbia fatto. Al momento sua moglie, Chiara Ferragni, si trova a Mykonos per l’addio al nubilato di sua sorella Francesca mentre i loro figli, Leone e Vittoria, sono in vacanza con la nonna Marina Di Guardo. Il rapper romperà il silenzio in merito alla sua ripetuta assenza sui social?

Fedez assente dai social: i motivi

Fedez è sparito di nuovo sui social e in tanti, tra i fan, si chiedono se dietro al suo silenzio non aleggi lo spettro dell’ennesima e presunta crisi tra lui e sua moglie, Chiara Ferragni. Nei mesi scorsi il rapper è stato a lungo distante dai social e a seguire aveva smentito le voci in merito a una crisi tra lui e sua moglie e aveva specificato di aver avuto alcuni effetti collaterali dovuti a uno psicofarmaco (che lo avevano costretto a prendersi del tempo per sé).

In tanti si chiedono se Fedez al momento sia da solo a Milano mentre i suoi figli sono con la nonna, Marina Di Guardo, e sua moglie è all’addio al nubilato di sua sorella Francesca a Mykonos.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG