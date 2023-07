Dopo aver replicato alle critiche sul suo aspetto, Marco Morandi ha realizzato un video mentre si trovava in salone di un parrucchiere.

Marco Morandi è stato travolto dalle critiche degli haters che, nelle scorse ore, hanno affermato che il suo aspetto fosse meno “giovanile” di quello di suo padre, Gianni Morandi. Il cantante – che ha replicato a ciascuno dei commenti dei suoi leoni da tastiera – in queste ore è tornato a rompere il silenzio sulle polemiche mostrandosi in un salone di bellezza e affermando con tono ironico:

“Vi volevo ringraziare per tutti i messaggi che mi state mandando in questi giorni di supporto, credo che ci siano cose più importanti di cui parlare e non pensiate che qualche commento su Instagram possa ferirmi”.

Marco Morandi: la reazione alle critiche

Marco Morandi ha deciso di smorzare con ironia le numerose critiche che sono state fatte in queste ore dai leoni da tastiera in merito al suo aspetto fisico. Il figlio di Gianni Morandi a seguire si è mostrato con fare ironico in un salone di bellezza e ha fatto finta di dare “retta” ai consigli degli haters optando per una tinta ai capelli. “Sì nero, nero corvino”, lo si sente dire al parrucchiere nel video da lui condiviso via social.

In tanti lo hanno criticato affermando che sembrerebbe più anziano di suo padre e lo stesso Marco Morandi ha replicato via social. A seguire il cantante ha rilasciato un’intima intervista al Corriere della Sera e ha confessato che si starebbe separando da sua moglie, Sabrina Laganà.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG