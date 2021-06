Luciano Punzo: chi è, età, lavoro, Instagram, Temptation Island 2021

Stasera, mercoledì 30 giugno 2021, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda, la prima puntata della nona stagione di Temptation Island. Tra i 13 tentatori, figura anche Luciano Punzo.

Ha 26 anni, è nato a San Giorgio a Cremano (Napoli). E’ alto 1 metro e 88 centimetri. Nella vita fa il modello, in passato ha avuto una storia con la ballerina del Teatro San Carlo di Napoli, Valeria Iacomino, dalla quale è nata una bambina che si chiama Eva ed ha 3 anni. Terminata la relazione con Valeria, Luciano è rimasto single. Ha diversi tatuaggi sparsi per il corpo. Nel 2017 ha vinto la fascia di Mister Italia e nel 2020 è stato concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express trasmessa dalla Rai.

Il suo profilo instagram è @lucianopunzo ed è seguito da poco meno di 18.000 followers.

I TENTATORI DI TEMPTATION ISLAND 2021

Ecco le schede degli altri protagonisti del programma:

