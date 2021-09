Alle sue spalle ha un’Isola dei Famosi vinta nel 2005, La Fattoria 4 di cui è stata concorrente, così come a Pechino Express e il Grande Fratello VIP dove ha partecipato nel 2018. Lory del Santo di fermarsi non ne vuole sentir parlare e lo ha dichiarato in un’intervista rilasciata a RTL 102.5 News il 9 settembre 2021. Lory ha parlato del suo presente, infatti dal prossimo 28 settembre (giorno del suo compleanno) sarà in libreria con il suo nuovo libro “La felicità come optional”. La showgirl ha spiegato il perché di questo titolo:

Occorre viverla al momento, senza rinunciare ad essere felice. Quando si toccano certe cose accadute nella vita, non si riescono a dimenticare i momenti così dolenti. Non riesco nemmeno a scrivere da quanta sofferenza sento, quindi ho preferito scrivere episodi interessanti ma meno dolorosi.

Tra i suoi sogni futuri, quello di poter approdare nella rosa dei giudici di Ballando con le stelle:

Farei Ballando con le stelle come giurata (non come ballerina perché mi darebbero la medaglia dell’ultima arrivata) e sarei meno severa della Lucarelli, ma darei in ogni caso giudizi taglienti sui concorrenti. Insomma, saprei farmi rispettare dai concorrenti magari condendo dei giudizi severissimi con la crema.

In passato è stata già arruolata come opinionista di Pomeriggio cinque, Domenica Live e Live non è la d’Urso. Ora che i programmi sono un po’ cambiati, la sua voglia di tenersi stretta la fascia di opinionista non è venuta meno. Lory vuole puntare in alto, fino a diventare opinionista in un reality:

Sarei più tagliente di Elettra Lamborghini. Devo ammettere che non l’ho vista molto sul pezzo all’Isola dei famosi. Cioè, intendo, come se non le interessasse molto quello di cui si parlava in studio. Io sarei diversa.

Temptation Island (che, secondo retroscena di TvBlog, sarebbe giunto alla sua conclusione) è stato uno dei suoi pallini: “Mi piacciono gli inciuci, le cose dette e non dette, mi piace l’avventura” ma le cose non vanno sempre come si spera: “Marco (il suo fidanzato, ndr) non vuole e quindi l’ipotesi sembra molto difficile”