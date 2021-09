Gossip: le notizie del 9 settembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 9 settembre 2021

A pochi giorni dal suo ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6’, Manuel Bortuzzo, in una lunga intervista al settimanale ‘Chi’, ha svelato i motivi che l’hanno spinto a partecipare al reality di Canale 5 in qualità di concorrente:

La gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo. Entrare al Grande Fratello Vip potrebbe essere un modo per far capire cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime: un modo per rompere un muro ancora troppo alto. Nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi. Talvolta hanno difficoltà ad avvicinarci, a entrare in contatto con noi.