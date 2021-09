Gossip: le notizie dell’8 settembre 2021

Tutte le notizie di gossip di oggi mercoledì 8 settembre 2021

Fabrizio Corona, nelle scorse ore, sui social, ha criticato aspramente Sangiovanni, reo, a suo dire, di aver scelto la carta di ‘Amici’ per emergere artisticamente:

Dal momento che sei arrivato in finale, racconti in tutti i modi e possibilità la tua storia d’amore senza la quale oggi non saresti un artista. Se fossi stato un artista, non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare.