Gossip: le notizie del 7 settembre 2021

Tutte le notizie di gossip di oggi martedì 7 settembre 2021

Natalia Paragoni, attraverso una serie di Instagram Stories, ha annunciato la chiusura temporeanea del proprio account, con una serie di motivazioni che hanno scosso il popolo del web:

Ciao a tutti. Volevo rendervi partecipi dell’incresciosa situazione che sto vivendo. Da ieri ho notato una crescita spropositata del numero dei miei followers, temo che qualcuno mi abbia attivato un bot per dispetto o, peggio ancora, per arrecarmi un danno. Sto cercando di risolvere il problema insieme alla mia agenzia. A breve chiuderò momentaneamente il profilo per cercare di arginare la cosa. Credetemi, sono molto arrabbiata e dispiaciuta. Vi terrò aggiornati.

Nelle scorse ore, Giulia De Lellis ha risposto, a tono, ad un attacco di una hater sotto un post di una gita fuori porta con il fidanzato Carlo Beretta:

Ecco l’immediata replica dell’influencer:

Ma lei che è una madre di famiglia, invece, che mi segue solo per insultarmi pubblicamente (per non parlare dei suoi messaggi privati agghiaccianti) non si sente un tantino fuori luogo? Perché solo ridicola è dir poco… Ma poi da tempo, basta!!! Si faccia aiutare per favore.