Live – Non è la d’Urso, nell’ambito del talk show dedicato al Grande Fratello Vip 5 si è tornato a parlare degli amori di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, concorrente del reality di Canale 5, è conosciuta per la sua lunga storia con l’imprenditore Flavio Briatore, ma nel suo passato ci sarebbero altri uomini che ora stanno uscendo allo scoperto, proprio nel momento in cui la donna si sta avvicinando all’ex velino Pierpaolo Pretelli, come Francesco Bettuzzi.

L’ultimo ex della Gregoraci ad aver parlato in televisione, ospite del programma di Barbara d’Urso, è stato Mino Magli. L’uomo ha rivelato di aver avuto una storia segreta con Elisabetta Gregoraci per circa sei anni, dagli inizi degli anni 2000. Intervistato dalla trasmissione, Mino Magli ha rivelato:

Ci siamo conosciuti nel 2001, le feci un servizio fotografico e da allora siamo andati avanti fino al 2007. Un bel rapporto, ci si divertiva, era un rapporto aperto. Non c’era nulla da nascondere. Nel 2005 mi parlò di un viaggio in Kenya in cui ha conosciuto Briatore. Un viaggio importante per la sua carriera. La aspettavo per il compleanno, mi scrisse una lettera per scusarsi dell’assenza. Aveva sottoscritto un contratto particolare, penso con Briatore. Non ci saremmo potuti più vedere come prima, ma la nostra storia è continuata comunque fino al 2007, quando ho capito era finita. Nel frattempo aveva iniziato a frequentare Briatore.

“Mi parlava sempre di questo contratto che aveva con Briatore, lei mi diceva che non c’era niente tra lei e Briatore, serviva per la sua carriera” A Live #noneladurso le rivelazioni #choc di Mino Magli su Elisabetta Gregoraci pic.twitter.com/kBoLDVi6pS — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 18, 2020

Live – Non è la d’Urso, Mino Magli e la lettera di Elisabetta Gregoraci

Mino Magli ha consegnato alla conduttrice Barbara d’Urso la lettera che la showgirl gli aveva scritto per scusarsi della mancata partecipazione al compleanno e per metterlo al corrente del rapporto di sola amicizia con Flavio Briatore.

Le affermazioni di Mino Magli cozzano con la versione di Elisabetta Gregoraci, che invece ha sempre sostenuto che l’uomo non era altro che un amico di famiglia, fidanzato di una sua cugina. Dove sarà la verità? Elisabetta Gregoraci avrà modo di rispondere alle parole di Mino Magli?