Francesco Bettuzzi, l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ‘Chi’, in edicola, domani 14 ottobre 2020, rivelando, per la prima volta, aspetti inediti della loro relazione: “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”.

E continua: “L’amore tra noi si è esaurito, non potremo più tornare insieme. La sua liaison con Pretelli (che, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’, non ha nascosto un interesse sentimentale per la showgirl calabrese, ndb)? Si merita di essere felice. Certo, forse ci vorrebbe altro per lei, ma se si piacciono, perché no?”.

Francesco Bettuzzi a Live non è la D’Urso

L’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, ospite, due settimane fa, di ‘Live non è la d’Urso, ha confermato che la loro relazione è terminata definitivamente un anno fa:

Bettuzzi: “Sono stato fidanzato con lei tre anni circa tra alti e bassi. Ci siamo conosciuti a cena a Montecarlo nel 2014. Io allora facevo ancora il pilota di linea. Era l’11 aprile (come il tatuaggio sul polso dell Gregoraci, ndb). Ero sempre in giro per il mondo. Ci siamo tenuti in contatto. Successivamente, abbiamo collaborato assieme. Ha lavorato come testimonial per un’azienda di cui era socio. All’inizio non c’era particolare attenzione tra di noi”.

Ed, infine:

Bettuzzi: “E’ finita ad ottobre dell’anno scorso. Quando viene a mancare l’amore non si può andare avanti. L’ho sentita, per l’ultima volta, a novembre dell’anno scorso. Poi l’ho bloccata. Ha bisogno d’amore. Io l’ho amata. La cosa, penso, sia stata reciproca. (su Pierpaolo Pretelli, ndb) Se lei è presa è giusto che vada avanti in un frangente diverso fuori dalla casa”.