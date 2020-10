Clizia Incorvaia, fotografata in occasione del suo 40esimo compleanno, in esclusiva su Chi, in edicola da mercoledì 14 ottobre, ha raccontato i propri progetti di coppia con Paolo Ciavarro, conosciuto, pochi mesi, al ‘Grande Fratello Vip 4’. Dopo la turbolenta separazione dall’ormai ex marito, Francesco Sarcina, l’influencer siciliana sogna di mettere su famiglia con il fidanzato:

“Ho trovato in Paolo (Ciavarro, ndr) la mia metà perfetta. Sono felice e vorrei un figlio con lui. Ne abbiamo parlato subito, chissà…”

Il rapporto con il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha permesso all’ex gieffina di tornare a credere nel vero amore:

“Questa è l’età della consapevolezza, non sono mai stata così in equilibrio. A vent’anni avevo mille paranoie, ora sto bene”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Domenica Live

I due innamorati, ospiti, domenica 11 ottobre, di ‘Domenica Live’, hanno rivelato, per la prima volta, come hanno vissuto i primi attimi assieme dopo i mesi di separazione a causa del lockdown per arginare la diffusione del Coronavirus:

“Siamo due scemi innamorati, che non ce la facevamo più ed erano tre mesi, ci siamo giocati tutto”.

Pochi giorni prima, invece, a ‘Verissimo’, la modella ha confessato, quanto la presenza del neo compagno abbia profondamente modificato la sua esistenza: “Lui mi ha sconvolto la vita. All’epoca stavo leccandomi delle ferite, ma oggi guardo al passato come a un libro che ho letto e che ti posso raccontare tranquillamente. Vedo tutto in maniera consapevole, lucida e con un sorriso di tenerezza per le cose più belle che ci sono state e la più bella tra tutte è mia figlia Nina”.

Nel corso di quell’intervista, il giovane conduttore ha confermato di aver conosciuto la bambina, quest’estate, durante qualche settimana di vacanze nella zona di Agrigento e di aver instaurato, con lei, un buon rapporto di reciproco affetto.