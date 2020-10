Gennaro Lillio e Ema Kovac fidanzati: post su Instagram diventa virale

Era ormai da tanto che se ne parlava ma mai era arrivata la conferma ufficiale. Soltanto poche ore fa, invece, il post Instagram divenuto immediatamente virale. Ora è chiaro a tutti che quella tra Gennaro Lillio, ex fidanzato di Francesca De André, e la Madre Natura di Ciao Darwin, Ema Kovac, sia una splendida storia d’amore.

I due si erano conosciuti a Pechino Express, avevano poi lasciato qualche indizio sulle loro Instagram Stories diversi mesi fa, quando lei aveva soggiornato per più giorni a casa di lui conoscendo anche la mamma di Gennaro Lillio oltre che la sua famiglia al completo, famiglia alla quale il ragazzo è da sempre molto legato. Infinite l’oblio. Dei due non si era più parlato né scritto, e i ragazzi non erano mai più stati paparazzati insieme, proseguendo come se niente fosse la loro ‘vita da single’ apparente a favore di Instagram.

Ora però è ufficiale: Gennaro Lillio ed Ema Kovac si amano (da diverso tempo) e non potrebbero esserne più felici. Hanno così deciso di raccontarlo ai fan, che da tempo speravamo in un lieto fine per entrambi ma che realmente credevano che i due fossero esclusivamente legati da una semplice amicizia.

Soltanto qualche ora fa è quindi arrivato il post, ormai virale, pubblicato prima da Gennaro Lillio e poi anche da Ema, che li ritrae in diverse scene di vita quotidiana insieme e in diverse stagioni (a ricomprova del fatto che la loro relazione prosegua da tempo), sempre estremamente sorridenti, innamorati, veramente felici. La didascalia poi spiega tutto:

“Non abbiamo mai esposto più di tanto la nostra storia per non strumentalizzarla e per non darla in pasto a tutti. Quando qualcosa ‘è’ non hai bisogno di metterlo in mostra”.

Non ci resta dunque che augurare ai due piccioncini che la loro storia d’amore prosegua per molto tempo ancora, e a gonfie vele!