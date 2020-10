Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi si sono lasciati. Successivamente alla difficile chisura conPaolo Ruffini, l’attrice e cantante conosciuta per Amici ha detto addio anche a Edoardo Tavassi, fratello della ex gieffina Guendalina

Diana ha comunicato il tutto su Instagram. La cantante ci ha tenuto a dire che la separazione è avvenuta in modo molto tranquillo e che loro stanno molto bene. La Del Bufalo ha addirittura detto grazie al ragazzo per il supporto e l’aiuto degli ultimi tempi, che l’hanno aiutata a guarire e a superare certe sofferenze del passato.

L’attrice aveva costruito un ottimo rapporto anche con la sorella vip, che è molto legata ad Edoardo. Non è dato sapere se le due rimarranno amiche nonostante la recentissima rottura. Intanto il ragazzo non ha rilasciato alcuna dichiarazione sui suoi canali social. E pensare che solo un mese fa aveva condiviso un selfie di coppia.

Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi si sono visti per la prima volta nell’autunno 2019, complici alcuni amici in comune.La coppia ha tentato di celare la relazione per i primi mesi per uscire successivamente e in maniera ufficiale allo scoperto.

Edoardo Tavassi, 34 anni, non è una presenza dello showbiz. Guendalina Tavassi non si è mai espressa sulla chiacchieratissima relazione del fratello. A testimoniare per la gieffina i fatti: ha immediatamente accettato Diana, a tal punto da ospitarla a casa sua per il Capodanno. La Del Bufalo ha costruito un certo legame anche con Umberto, il marito della Tavassi.

Diana Del Bufalo veniva da una relazione di cinque anni con il regista, attore e conduttore Paolo Ruffini. La ragazza è molto amica dell’influencer Cristiano Caccamo e dell’ex volto di Amici e ora conduttore Andrea Dianetti.

Guendalina Tavassi aveva conquistato le pagine del gossip per un attacco della figlia Gaia Nicolini, che secondo l’ex gieffina sarebbe stata manipolata dall’ex marito.

Foto: account Instagram Diana Del Bufalo