Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia presto sposi?

Di Sebastiano Cascone giovedì 18 giugno 2020

La coppia Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia pronta al matrimonio?

Dopo quasi un mese di assidua frequentazione in Sicilia dopo la fine del lockdown, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sembrano voler fare sul serio e, a seguito dei mesi di lontananza forzata, sembra intenzionata a voler compiere il grande passo (quello del matrimonio) come dichiarato al settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana.

L'influencer siciliana è riuscita, in qualche modo, a strappare una promessa al suo fidanzato: "Paolo mi stra promettendo il diamante rosa...". In realtà, l'ex moglie di Francesco Sarcina, al momento, è intenzionato a viversi a pieno questa nuova relazione senza forzare la mano con progetti a lunga scadenza: "Vogliamo solo stare insieme...". Esclude categoricamente, quindi, la possibilità di prendere parte alla prossima edizione di 'Temptation Island Vip', per mettere alla prova i propri sentimenti.

I due fidanzati, negli scorsi giorni, si sono separati. Lei è tornata a Milano mentre lui si è fermato a Roma:

"Finora il cordone ombelicale l'ho avuto solo con mia figlia Nina. Per le altre persone del mio cuore non è la distanza a mettere in discussione i rapporti. C’è un legame di anime, non c’è bisogno di ostentare sempre perché c’è la vita vera, gli impegni per ognuno di noi. Non voglio che mi facciate domande futili in continuazione. I rapporti veri si basano sulla vicinanze delle anime e non dello spazio" ha postato Clizia su Instagram nelle ore successive alla separazione dall'amato Paolo. L'amore vero supera tutti gli ostacoli e le distanze?!