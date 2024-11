Momento di grande tensione a La Volta Buona con Guillermo Mariotto e Rossella Erra protagonisti di uno scontro piuttosto forte.

Le dinamiche di Ballando con le Stelle si stanno sviluppando anche fuori dalla trasmissione. La conferma è arrivata da quanto accaduto nel corso della recente puntata de La Volta Buona su Rai 1 con Caterina Balivo. Protagonisti, non proprio in positivo, Guillermo Mariotto e Rossella Erra che si sono attaccati in modo piuttosto acceso.

Lite Mariotto-Erra a La Volta Buona: i fatti

Come detto, le dinamiche conflittuali tra protagonisti di Ballando con le Stelle stanno arrivando anche oltre i confini della trasmissione di Rai 1 del sabato sera. Vedere per credere quanto accaduto tra Guillermo Mariotto e Rossella Erra a La Volta Buona…

Nel corso della recente puntata con Caterina Balivo, infatti, i due giudici di Ballando si sono punzecchiati fino all’exploit di Mariotto.

Quando la conduttrice stava descrivendo alcuni scintille che c’erano state tra i due, l’uomo ha esagerato e sventolando il suo ventaglio ha detto: “Fammi parlare. Caterina stava parlando con me, se non mi fai parlare io mi alzo e me ne vado”.

POV: quando fai l’ennesimo dispetto a tua sorella minore e mamma ti mette in punizione #LVB pic.twitter.com/FT8KHMgntw — La Volta Buona (@voltabuonarai) November 18, 2024

Le reazioni

Sebbene all’inizio i toni sembrassero sereni, la discussione è quindi degenerata suscitando diverse reazioni sia tra i presenti che nel pubblico a casa. In particolare la Balivo si è trovata in difficoltà a placare l’alterco tra i due con Mariotto che, quando “parte”, diventa davvero incontenibile.

Per fortuna, al netto di qualche sguardo infastidito, la padrona di casa è riuscita a riportare un clima sereno in studio e andare avanti con la trasmissione. Chissà, però, se queste scintille continueranno anche nella prossima puntata di Ballando dove tra i giudici e la giuria popolare, di fatto rappresentata anche dalla Erra, hanno già dimostrato di essere abbastanza ai ferri corti. In questo caso, però, sarà compito di Milly Carlucci placare gli animi.

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG