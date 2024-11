Le parole di Morgan dopo le pesanti accuse di stalking e uno sguardo al futuro con alcuni progetti interessanti relativi alla musica.

Che fine ha fatto Morgan? Questa la domanda che in tanti si sono fatti dopo il caso di stalking che lo ha visto protagonista ormai diversi mesi fa. A rispondere a tale quesito è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che si è fatto portavoce dello sfogo dell’ex Bluvertigo sottolineando la sua difficile situazione personale.

Morgan, lo sfogo dopo il caso stalking

Negli ultimi mesi sono state tante le voci pesanti relative a Morgan. Colpa del processo che lo vede accusato di stalking e diffamazione dall’ex fidanzata, Angelica Schiatti. Una situazione che ha portato delle pesanti ripercussioni anche a livello lavorativo e, di conseguenza, anche economico, per l’ex Bluvertigo.

“Ho 50 euro in banca, tre figlie, di cui una piccolissima, e non lavoro da quando è esplosa questa campagna”, ha detto l’artista le cui parole sono state messe in evidenza da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, citato in queste ore anche da Dagospia e da Il Giornale.

In questo senso, proprio Alessi si è fatto portavoce di quanto sta accadendo all’artista dedicandogli spazio e spiegando di voler “dare voce a due suoi progetti, perché forse bisogna rendersi conto che i talenti non solo vanno valorizzati, ma anche protetti”.

I progetti futuri

In questo senso, pare che nel futuro di Morgan ci siano ben due iniziative che hanno a che fare con la musica. Il primo progetto è relativo ad una collaborazione con il cantautore Francesco Drosi mentre il secondo è ancora più grande e ambizioso: Voglio creare una scuola di musica, ma una scuola a 360°, dove chi vuole diventare un musicista possa trovare studio, conoscenza, cultura e soprattutto prendere in mano la chiave della vita per trasformare il proprio talento in opere, in spartiti, coniugare creatività in realtà, concretezza”, ha spiegato l’artista.

Non manca anche un’idea sul futuro in tv con una possibile apparizione a Ballando con le Stelle: “A Ballando ci vorrei andare con Asia“, ha detto in riferimento all’attuale partecipazione della figlia Anna Lou.

