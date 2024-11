Ore di lutto per il mondo del cinema e dello spettacolo: è morto il famoso attore Paul Teal di One Tree Hill. L’annuncio della fidanzata.

Ha perso la battaglia contro un brutto male: è morto il famoso attore di One Tree Hill, Paul Teal. A darne l’annuncio sono stati il suo agente e, successivamente, anche la sua fidanzata. Il ragazzo aveva solamente 35 anni e da tempo stava lottando con il cancro. Sui social sono stati in tanti a volerlo ricordare con affetto.

Morto Paul Teal di One Tree Hill: l’annuncio

Il mondo del cinema e dello spettacolo piangono la morte di Paul Teal, famoso attore di One Tree Hill. L’uomo è deceduto a soli 35 anni dopo una battaglia terribile contro il cancro. A renderlo noto è stato inizialmente il suo agente alla CNN e poi anche la sua fidanzata.

Attraverso una nota diffusa dall’agente Susan Tolar Walters tramite la CNN, come detto, è stata annunciata la morte dell’attore: “Il suo straordinario talento, insieme al suo spirito gentile, ha lasciato un segno indelebile su tutti noi che siamo stati abbastanza fortunati da averlo conosciuto”, le parole.

L’addio della fidanzata

A fare eco alla notizia, purtroppo, anche la fidanzata di Teal, Emilia Torello, che ha spiegato come il decesso sia arrivato nella giornata del 15 novembre 2024. “L’uomo più premuroso, ispiratore, motivato, autodisciplinato e amorevole è mancato venerdì 15 novembre 2024. Paul, eri la mia anima gemella, il mio futuro marito, la mia roccia e il mio futuro. Mi hai riempito i polmoni di risate, lo stomaco di farfalle e il cuore di amore. Sei stato portato via troppo presto, in una battaglia che hai combattuto coraggiosamente”.

Le parole sui social con tanto di foto di coppia della Torello sono poi andate avanti: “Una parte di me è morta con te, ma ti prometto che combatterò per trovare gioia nella vita tanto duramente quanto hai combattuto tu per vivere ogni singolo giorno. Il mondo è fortunato ad aver avuto anche solo un momento con Paul Teal, e io sono la persona più fortunata, perché ho potuto chiamarti mio. Ti amerò per sempre”

