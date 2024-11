Attimi da ricordare per la famiglia di Costanza Caracciolo e Christian Vieri in occasione del sesto compleanno della loro primogenita Stella.

Tanti auguri alla piccola Stella, figlia di Costanza Caracciolo e Christian Vieri. La piccola ha festeggiato sei anni e lo ha fatto con una festa a tema organizzata nei minimi dettagli da mamma e papà. Sui social, ecco anche alcune foto ma soprattutto una tenera dedica dell’ex Velina che ha colto l’occasione per mandare un bellissimo e affettuoso messaggio alla figlia.

Costanza Caracciolo e Vieri: la festa per la piccola Stella

Costanza Caracciolo e Christian Vieri hanno celebrato il sesto compleanno della loro primogenita Stella con una festa bellissima a tema farfalle. L’evento, curato nei minimi dettagli, ha trasformato la location in un vero e proprio giardino magico, con decorazioni floreali, ali di farfalla e una palette di colori delicati che spaziava dal rosa pastello al lilla.

Stella è stata, ovviamente, protagonista assoluta della giornata con mamma Costanza che ha condiviso sui social alcuni momenti dell’evento, mostrando l’entusiasmo dei piccoli ospiti e la gioia di sua figlia nel soffiare le candeline su una torta spettacolare decorata ad hoc per l’occasione.

Anche papà Christian Vieri, visibilmente emozionato, si è lasciato andare a teneri scatti con la figlia, dimostrando ancora una volta il suo lato più dolce e affettuoso.

La dedica per il compleanno

Oltre alla bellissima festa di compleanno, mamma Costanza non ha potuto esimersi dal dedicare un pensiero social alla figlia. Tramite un post con tante foto, la Caracciolo ha scritto alla piccola Stella: “ggi sono già 6 anni.. Sempre più incredibilmente empatica, dolce e intelligente… sguardo magnetico, sorriso dolcissimo. Brilla più che puoi in questo cammino, con il tuo carattere e la tua energia, noi saremo sempre al tuo fianco. Ti amiamo così tanto Stella nostra, grazie per stupirci sempre e insegnarci il senso di tante cose”.

