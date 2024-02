Chiara Ferragni racconta la sua verità in un’intervista al Corriere: “Problemi da tenere tra le mura familiari”.

Il Corriere della Sera ha pubblicato un’intervista esclusiva con l’imprenditrice digitale, condotta da Giuseppe Guastella e Candida Morvillo, dove la Ferragni ha avuto l’opportunità di esprimersi su vari fronti, tra cui la sua vita familiare e professionale.

L’intervista realizzata il 20 febbraio, poco prima che i rumor sulla presunta rottura con il marito Fedez cumulassero nell’attenzione pubblica, apre uno squarcio su come la Ferragni stia vivendo questo momento. L’intervista inizia affrontando il tema dello scandalo Balocco, che ha visto l’imprenditrice al centro di critiche e polemiche. La Ferragni racconta nello specifico di quel 15 dicembre di quando ha scoperto la notizia delle indagini dell’Antitrust affermando di averla appresa dalle agenzie. Ha espresso il suo shock iniziale alla notizia, enfatizzando la rapidità con la quale le informazioni si erano diffuse e il peso emotivo di sentirsi ingiustamente attaccata.

In riferimento al video di scuse inoltre afferma nell’intervista che forse avrebbe dovuto pensarci di più. “Quando sei dentro una gogna mediatica, ti sembra che tutte le persone ti stiano accusando invece, basta uscire un attimo di casa per accorgerti che non è così. Da quando ho ripreso a uscire, non ho mai incontrato qualcuno che mi dicesse ‘sei una criminale’, ma solo persone che mi dicono: tutto questo è ingiusto, ne uscirai a testa alta”: afferma Chiara Ferragni nell’intervista.

I riferimenti a Fedez e alla famiglia

I riferimenti famigliari sono pochi. “Chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari”, ha affermato la Ferragni in risposta alla domanda del perchè Fedez non era al suo fianco nelle ultime settimane. Durante l’intervista svolta il 20 febbraio Chiara Ferragni, aveva ancora la fede al dito, e affronta l’ambito familiare brevemente, affermando: “Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato”, e poi conclude: “comunque, è mio marito”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG