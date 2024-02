Tantissime notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social: andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni davvero ricchi di notizie dal mondo social, della tv e dello spettacolo. A prendersi la scena la presunta fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez ma anche la rottura ufficializzata tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. Andiamo a scoprire tutti i migliori gossip della settimana dal 19 al 23 febbraio 2024.

I gossip della settimana: matrimonio finito tra i Ferragnez

La coppia più famosa del web è scoppiata! Ebbene sì, sembra proprio che sia finito il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. In modo particolare, il rapper sarebbe andato via di casa confermando la difficile situazione coniugale.

Lo stesso cantante, parlando apertamente del caso, non ha negato. Anzi, ha fatto capire di voler tenere per sé ogni commento intervenendo rapidamente a Pomeriggio 5 e sottolineando come la sua priorità sia quella di “proteggere i miei figli”.

Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono lasciati

Da una coppia che si lascia ad un’altra. In questo caso, la rottura è ufficiale. Parliamo di Melissa Satta e Matteo Berrettini. Il tennista ha annunciato che la relazione con l’ex Velina è giunta al termine.

“Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima. Non andrò oltre questo”, alcune delle parole dell’atleta che non si è sbilanciato sul reale motivo della fine della storia.

Il compleanno di Caterina Balivo

Momento di grande festa, invece, quello vissuto in settimana da Caterina Balivo. La conduttrice ha gioito per il suo 44esimo compleanno.

Per lei grandi sorprese in diretta tv nel suo programma ‘La Volta Buona’, ma anche un party in compagnia di tanti amici con tanto di torta mozzafiato mostrata anche in un post su Instagram.

I sospetti di Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Momenti di tensione durante la settimana anche al Grande Fratello. In questo senso, Beatrice Luzzi ha mostrato dei sospetti…

Secondo la concorrente, la produzione starebbe parlando con alcuni inquilini dando loro delle anteprime di quello che accadrà al fine di dar loro dei “vantaggi”. Sarà davvero così?

Il terribile lutto per Eros Ramazzotti

Purtroppo tra le notizie di questi ultimi giorni, anche un terribile lutto. Quello che ha colpito Eros Ramazzotti. Il cantante, infatti, ha annunciato la morte di suo padre, Rodolfo.

L’uomo è morto a 87 anni lasciando tutta la famiglia di stucco. Tra i messaggi molto forti anche quello di sua nipote, Aurora, figlia appunto del cantante.

