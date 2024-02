Non poteva mancare un commento di Selvaggia Lucarelli sulla situazione Ferragnez e le ultime parole di Chiara sulla situazione con Fedez.

Tra moglie e marito non mettere il dito. Eppure, questo detto va decisamente contro le idee di Selvaggia Lucarelli. Non poteva, infatti, mancare il commento della giornalista sulla vicenda relativa alla presunta crisi e separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Su Il Fatto Quotidiano, la giudice di ‘Ballando con le Stelle’ non ha risparmiato frecciate e parole durissime alla coppia.

Selvaggia Lucarelli tuona contro Chiara Ferragni

La Lucarelli, su Il Fatto Quotidiano, non ha lasciato scampo ai Ferragnez ed in particolare all’imprenditrice digitale. Il titolo del suo pezzo, infatti, fa capire bene l’entità del contenuto: “Poco Chiara, ma molto fake: quell’intervista è un Balocco”.

L’intervista a cui fa riferimento la giornalista è quella rilasciata dall’influencer al Corriere della Sera dove, senza particolari dettagli, la donna ha voluto “dire e non dire”.

“Si sono sbagliati tutti: l’Antitrust, le aziende che collaboravano con lei, il Fatto, i follower, i giornalisti, la politica e pure il marito: Chiara Ferragni è sempre stata corretta e in buona fede e noi siamo tutti vittime o creatori di fake news. Alla fine confezioneremo tutti noi un video di scuse collettive in pigiama […]”, ha tuonato la bella Selvaggia.

Sulla questione beneficenza e leggi: “[…] Secondo Ferragni, se lei non si fosse beccata una multa per pubblicità ingannevole, non avremmo un ddl Beneficenza. La legge non è dunque il frutto di un lavoro di inchiesta, ma della sua violazione delle normative contro la pubblicità ingannevole (un ego così neanche Fedez nei suoi giorni migliori)”.

L’intervista della Ferragni

La Lucarelli, nel suo pezzo, ha fatto riferimento come detto all’intervista della Ferragni al Corriere nella quale la donna ha detto la sua sulla vicenda. Sulla falsa beneficenza, la Ferragni aveva commentato: “Quando sei dentro una gogna mediatica, ti sembra che tutte le persone ti stiano accusando invece, basta uscire un attimo di casa per accorgerti che non è così. Da quando ho ripreso a uscire, non ho mai incontrato qualcuno che mi dicesse ‘sei una criminale’, ma solo persone che mi dicono: ‘tutto questo è ingiusto, ne uscirai a testa alta’”.

E sul rapporto con Fedez: “Chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari”.

Di seguito anche un post Instagram recente dell’imprenditrice digitale prima che uscisse l’intervista in questione:

