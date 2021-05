La cicogna torna a fare capolino nella famiglia reale britannica. Stavolta stiamo parlando del primogenito della principessa Beatrice, figlia di Andrea di York e nipote molto legata alla regina Elisabetta.

La principessa ha annunciato la bella notizia – insieme al marito italo-inglese Edoardo Mapelli Mozzi – per il prossimo autunno. Fonti di Buckingham Palace hanno confermato in maniera ufficiale la notizia, evidenziando che la Regina sa tutto.

La principessa Beatrice, prima figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, si era sposata con Edoardo Mapelli Mozzi, immobiliarista londinese nato da padre aristocratico italiano. Il matrimonio si era celebrato lo scorso luglio. Dopo un rinvio dovuto alla pandemia della data iniziale delle nozze fissata a maggio 2020.

Il suo bambino sarà il dodicesimo bisnipote per la sovrana Elisabetta II. Dopo la secondogenita dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, che nascerà a breve negli Stati Uniti d’America. Si tratta del secondo bisnipote dopo il lutto di queste settimane seguito alla morte del 99enne principe consorte Filippo.

La coppia si era sposata a luglio dello scorso anno, dopo aver rimandato le nozze in un primo tempo a causa della pandemia. I due hanno dovuto ridimensionare la festa per il coronavirus. Successivamente tuttavia non ha sprecato tempo e ha annunciato con gioia l’arrivo del primogenito. Allo scopo di informare tutti che diventeranno genitori, Beatrice ed Edoardo hanno optato per uno scatto del loro matrimonio in cui compaiono molto felici. Nella foto Mapelli Mozzi che guarda innamorato la sua principessa.

Anche Eugenia, sua sorella è diventata mamma da pochi mesi. Sarah Ferguson in tal modo si prepara a diventare nonna nuovamente dopo poco poco tempo. L’arrivo del royal baby è previsto per l’autunno.

In tutto questo, la ribellione dei duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle, che hanno deciso qualche tempo fa di rinunciare ai titoli reali.

Foto: Getty Images