Amanda Lear non smette mai di stupire. La poliedrica e iconica artista francese, musa anche di Salvador Dalí, ha pubblicato un selfie che la ritrae in compagnia di un ragazzo molto giovane. L’ufficialità non c’è ma, all’età di 82 anni, la Lear potrebbe aver trovato un nuovo, giovanissimo, fidanzato.

La foto è stata scattata nei Giardini del Trocadero a Parigi, con la Tour Eiffel alle spalle, e condivisa su Instagram. Tutta l’attenzione dei follower, però, neanche a dirlo, è stata riservata sull’affascinante giovanotto presente nella foto che ha riscosso un notevole successo.

I follower si sono letteralmente scatenati. C’è chi ha chiesto ad Amanda Lear il segreto per riuscire a conquistare ragazzi così giovani alla sua età e chi si è complimentato con lei per il fatto di godersi ancora la vita.

Amanda Lear: “Ho chiuso la boutique!”

Sempre su Instagram, però, alcuni follower hanno anche ricordato alcune dichiarazioni che la Lear rilasciò a Domenica In, davanti ad una divertita Mara Venier.

Con la sua consueta ironia, e con una battuta anche un po’ macabra, la Lear, infatti, a modo suo, aveva dichiarato di aver messo un punto alla sua vita sessuale:

Ho chiuso la boutique! Non mi interessa più e non faccio mai il primo passo. La gente mi invita ma non sono capace di ricambiare l’invito. Il prossimo uomo che mi vedrà nuda sarà il medico legale sul tavolo dell’obitorio!

Queste dichiarazioni risalivano al 2018. Dopo tre anni, evidentemente, grazie a questo misterioso ragazzo, Amanda Lear, comprensibilmente, potrebbe aver cambiato idea…