Can Yaman e Diletta Leotta in vacanza a Capri (Foto)

La stagione estiva è alle porte ma le condizioni meteo già permettono ai vip di concedersi le prime vacanze. Anche Can Yaman e Diletta Leotta, ad esempio, hanno deciso di ritagliarsi un breve periodo da trascorrere in vacanza, recandosi a Capri.

La conduttrice sportiva, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso una foto che la ritrae insieme all’attore turco. Alle loro spalle, troviamo i caratteristici e suggestivi Faraglioni di Capri.

La didascalia, scelta da Diletta Leotta per descrivere l’immagine, è semplice e diretta:

Profumo di mare.

Anche Can Yaman ha condiviso due foto riguardanti la vacanza a Capri con Diletta Leotta, sempre su Instagram.

In questo caso, la didascalia è una famosa citazione dedicata al simbolo indiscusso di Capri:

Persino il cielo trattiene il fiato quando vede i Faraglioni di Capri.

Alcuni momenti immortalati durante questa vacanza sono stati condivisi anche con Instagram Stories. Le foto hanno riscosso molto successo tra i sostenitori della coppia che sono tantissimi. Sommando i fan che seguono i due profili, infatti, superiamo addirittura i 16 milioni di follower.

Per quanto riguarda il lato professionale, invece, Diletta Leotta, dopo la fine del campionato di Serie A, si sta prendendo un momento di pausa in attesa dell’inizio del nuovo campionato che sarà molto impegnativo. DAZN, il prossimo anno, infatti, trasmetterà praticamente tutte le partite. A giugno, inoltre, arriverà anche la seconda edizione di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, di cui Diletta Leotta è una delle concorrenti.

Can Yaman, invece, oltre a DayDreamer – Le ali del sogno, sarà presente in tv, a breve, anche con la nuova serie Mr. Wrong – Lezioni d’amore, in onda sempre su Canale 5.